De pop a sertanejo, veja (e ouça) o que fez sucesso nas rádios da Serra

Nos embalos de 2016 27/12/2016 | 07h00 Atualizada em

A última semana do ano é também época de olhar para trás e fazer avaliações. Na música brasileira, 2016 foi, sem dúvida, o ano das cantoras sertanejas. Maiara & Maraísa, Marília Mendonça, Naiara Azevedo e Simone & Simaria foram os destaques, dominando as paradas de sucesso e programas de TV com canções provocativas de grudar na memória como 10%, Infiel, 50 Reais e 126 Cabides. Atire a primeira pedra quem nunca ouviu!

Foi também o ano de Tiago Iorc, que arrebatou o público com seu hit Amei Te Ver, aquele do clipe com a atriz Bruna Marquezine), Me Espera, em parceria com Sandy, e até mesmo uma versão bacana de Bang, da funkeira pop Anitta, outra que se destacou no cenário musical com canções dançantes em clima latino.

Nas rádios da região, as listas das músicas mais pedidas pelos ouvintes revelam gostos bastante ecléticos, de acordo com o público de cada emissora. Anitta liderou os pedidos da Atlântida Caxias com a latinidade de Sim ou Não, com participação do colombiano Maluma. Já na Rede Mais Nova, formada por 11 emissoras em Caxias, Garibaldi, Soledade, Santo Ângelo, Sarandi, Passo Fundo, Marau, Vila Flores, Lagoa Vermelha,Vacaria e Pelotas, os campeões foram os sertanejos Mateus & Kauan com O Nosso Santo Bateu. Na Spaço FM, Tiago Iorc foi o preferido dos ouvintes e Justin Timberlake ficou em primeiro lugar na UCS FM com a canção Can't Stop The Felling.

OBS: Na UCS FM, a música Ela Tem o Dom, da banda Vibe Rock, não está no Spotify. Ouça aqui, no Soundcloud:

