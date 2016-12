Confira o que fazer no final de semana em Caxias e região

Almanaque 24/12/2016 | 07h02 Atualizada em

PARA AS CRIANÇAS

Histórias natalinas podem ser conferidas neste sábado, no shopping Iguatemi Foto: Edson Pereira / Divulgação

Histórias de Natal



As histórias natalinas A Bailarina Iris e o Palhaço Montanha, O Teste e o Sonho e O Espetáculo às Avessas, da Cia Garagem de Teatro, irão encantar as crianças neste sábado, no Shopping Iguatemi. Na trama, um circo muda de cidade, usa um trem para se locomover, divide-se em dois grupos e alguns artistas se perdem. Assim, eles constroem um novo espetáculo, mas de forma atrapalhada. Além disso, a criançada poderá visitar o Papai Noel, que estará no local. Às 14h, 15h, 17h e 18h, no Shopping Iguatemi. A entrada é franca

Teatro de Bonecos irá ser apresentado neste final de semana, em Canela Foto: Divulgação / Reprodução

`A Menina da Caixa de Fósforos¿



Uma boa dica para curtir o final de semana com a criançada é o teatro de bonecos A Menina da Caixa de Fósforos, que será apresentado em Canela. Com duas edições do espetáculo, a história gira em torno de uma menina que, em uma fria véspera de Natal, precisa sair para vender fósforos. Sábado e domingo, às 15h, no Estúdio dos Bonecos (Av. Borges de Medeiros, 75), em Canela. Os ingressos custam R$ 15, à venda no local



SÁBADO





Noite de Natal no Zero 54



Ao som da banda The Robert¿s, o Zero 54 irá promover neste sábado, a festa Noite de Natal Zero 54. O encontro também contará com a presença de DJs convidados. Às 23h59min, no Zero 54 (Augusto Pestana, 154), em Caxias. Os ingressos custam R$ 30 (1º lote), à venda no local

Dupla sertaneja Mateus e Fabiano irão se apresentar neste final de semana, em Caxias Foto: Lilo Lorandi e Bruno Dani / Divulgação

Mix Festival



O Bulls Brasil, a Pepsi Club e a Wood¿s se uniram para promover um festival de Natal. A animação ficará por conta do músico Marcelo Maier, da dupla Mateus & Fabiano (foto), além dos DJs residentes de cada casa noturna. Às 23h59min, no Estacionamento do Moinho da Estação (Dr. Augusto Pestana), em Caxias. Ingressos antecipados custam R$ 15 (elas) e R$ 25 (eles), à venda na Brisa Esportes (Os 18 do Forte, 1.471), na Brisa Calçados/Esportes (Av. Júlio de Castilhos, 2.665) e na Brisa Calçados (Sinimbu, 2.094)



Natal Party



Os DJs Malaggi, Mauricio Berton e Luiz Metz comandam a festa Natal Party, em Bento Gonçalves. O repertório da balada terá hits de pagode, funk, eletrônico e sertanejo. Às 23h30min, no Clube Aliança (Marechal Deodoro, 127), em Bento Gonçalves. O valor dos ingressos varia de R$ 20 (1º lote) a R$ 35 (2º lote), à venda no shopping Bento e L'América



Natal Cultive



Os embalos de sábado à noite terão início às 23h, com a apresentação dos DJs Ricardo Albuquerque, Ander, Juliano Cortiana e Mauricio Berton, em Garibaldi. O Natal Cultive promete animar a chegada da data. Às 23h, no Cultive (Alameda Emilio Sartori, 400), em Garibaldi. Os ingressos custam R$ 40 (2º lote), à venda na Mr. Clothes (Buarque de Macedo, 3.056), na loja Guri Guria (shopping L¿America) ou pelo site www.ticketmais.com.br





DOMINGO





Rafa Gubert irá se apresentar ao lado se Johnny Macedo Foto: Divulgação / Divulgação

Show duplo



Para entrar no clima de comemoração do Natal, o Mississippi Delta Blues Bar irá promover, na madrugada deste domingo, a festa Mississippi XMAS. Haverá a apresentação do músico Duda Velasquez e da dupla Johnny Macedo e Rafa Gubert (foto). Às 0h30min, no Mississippi Delta Blues Bar (Coronel Flores, 810), em Caxias. Os ingressos custam R$ 40

Espetáculo terá sua última apresentação em 2016 Foto: Sergio Azevedo / Divulgação

`Simplesmente Natal¿

O concerto Simplesmente Natal será apresentado neste domingo, pela última vez em 2016. O show conta com a interpretação de canções natalinas e acrobacias aéreas. Às 21h, em frente à Catedral de Pedra (centro), em Canela. Os ingressos custam R$ 100, à venda na bilheteria central do Sonho de Natal em Canela na Praça João Corrêa (Centro)

Espetáculo desvenda a verdadeira história do Natal Foto: Sérgio Azevedo / Divulgação

`Korvatunturi¿



Adultos e crianças estão convidados para descobrir a verdadeira origem do Papai Noel, neste domingo, com a apresentação do espetáculo Korvatunturi, em Gramado. O que ninguém soube é que antes de vestir essa roupa vermelha ele viajou para uma terra distante chamada Kovatunturi. Às 19h30min, no Teatro Korvatunturi (São Pedro, 663), em Gramado. Ingressos a partir de R$ 150, à venda pelo site www.korvatunturi.com.br

Espetáculo conta a história da imigração italiana Foto: Angela Martins / Divulgação

'Per Sempre Tchê'



Cantores, bailarinos, músicos e solistas irão apresentar o espetáculo Per Sempre Tchê, que conta a história da chegada dos imigrantes italianos e a formação da cidade de Banto Gonçalves, a antiga Vila de Santa Isabel. Às 20h30min, na Rua Coberta (Dr. Ronaldo Gudde), em Bento Gonçalves. A entrada é franca