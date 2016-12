Confira as atrações do final de semana para Caxias e região

Almanaque 31/12/2016 | 07h01 Atualizada em

SÁBADO

Grupo de Pagode Só Pra Contrariar se apresenta no Réveillon de Capão da Canoa Foto: Marco Favero / Agencia RBS

Só Pra Contrariar em Capão da Canoa



Os hits Tal Liberdade, Me Perdoa e Meu Jeito de Ser embalam a chegada de 2017, com a apresentação do grupo de pagode Só Pra Contrariar, em Capão da Canoa. Além disso, os músicos irão lançar o novo single Cai Fora, pertencente ao EP digital Samba Pop. Às 22h, na Avenida Beira Mar de Capão da Canoa. A entrada é franca

DJ Musak no Urbano



O Urbano Park irá comemorar a chegada de 2017 com a apresentação do DJ Musak, na madrugada do domingo. O repertório passa pela música latina, disco, hip hop até Brasil bass. À 1h, no Urbano Park (Marechal Floriano 1.495), em Caxias. A entrada é franca





Réveillon em Nova Petrópolis



Nando Rosa, Ivo Spohr, Darlan Spohr, Michel Presser e Diogo Mallmann, músicos da banda Barbarella, irão comandar a festa de Réveillon em Nova Petrópolis. A chegada de 2017 também irá contar com show pirotécnico. Às 22h30min, na Praça das Flores (Av.15 de Novembro), em Nova Petrópolis. A entrada é franca

Banda de reggae é atração no Réveillon de Torres Foto: Edu Defferrari / Divulgação

Chimarruts em Torres



A animação para a chegada de um novo ano em Torres ficará por conta da banda de reggae Chimarruts. As canções Do Lado de Cá e Versos Simples não poderão faltar na apresentação. Os DJs Norman Machado e a dupla Rafael Silveira e Rômulo Guedes comandarão as pick ups. O show pirotécnico terá entre 12 e 14 minutos. A partir das 21h, na Avenida Beira Mar da Praia Grande, em Torres. A entrada é franca



DOMINGO

Grupo de pagode Pura Curtição se apresenta no Bar do Luizinho no primeiro dia do ano Foto: Stefanie Waltrick / Divulgação

Roda de Samba de Ano-Novo

Para iniciar o Ano-Novo com o pé direito, o Bar do Luizinho promove neste domingo, a Roda de Samba de Ano Novo do Luizinho, com a participação do grupo de pagode Pura Curtição. Às 21h, no Bar do Luizinho (Jacob Luchesi, 3.074), em Caxias. A entrada custa R$ 10