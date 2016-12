Ciro Fabres: velha canção

Opinião 28/12/2016 | 09h00 Atualizada em

Eu não diria "sabedoria popular", pois não se trata de "sabedoria", mas sim de um certo "senso de humor popular". Este cunhou uma frase que circula por aí faz algum tempo para tentar traduzir o momento: "nada é tão ruim que não possa piorar". Soa ameaçador, mas é melhor acolher como expressão do bom humor. Pode valer de 2016 para 2017, nesta passagem de bastão. Pois diz-se que este 2016 que agora vai para seus últimos quatro dias foi terrível, e foi complicado mesmo. O que ainda nos reserva 2016? É prudente questionar, antes de enveredar por 2017.



É justo que se deixe claro, no entanto: 2016 não tem nada a ver com isso. Nós é que fizemos 2016 e todos os malfeitos que convergiram para este intervalo de 12 meses. Nós é que somos implacáveis. 2016 é inocente, apesar dos traumas e das perdas. Mesmo assim, deste cenário, como de qualquer experiência de vida, é sábio extrair ensinamentos e compensações, não raro amargas. Quanto mais ásperos os cenários, mais preciosas podem ser as lições e os aprendizados, se estivermos abertos a elas e a eles.



Pode ser o caso, se quisermos. Será oportuno recorrer a uma velha canção, apropriada para estes momentos. Já dizia um hoje desconhecido Ivan Lins em 1980: "Apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assuste, estamos na luta pra sobreviver. (...) Apesar dos castigos, de toda fadiga, de toda injustiça, estamos na briga pra nos socorrer." Estamos na luta. É o que vale, é o que deve ficar para 2017. Grande parte dos rapazes e moças de hoje não sabem quem foi Ivan Lins, mas que ele nos inspire. Para a boa luta, aquela que requer reflexão, esforço e organização, e não atalhos, espertezas e indiferenças.



A propósito de canções, de uma outra que soa singela extraio uma tradução preciosa para o novo ano. "Vida é uma velha canção". Poucas experiências me são tão redentoras do que ser surpreendido, ser atropelado inesperadamente por uma velha canção, daquelas que irresponsavelmente deixamos ficar soterrada pelo tempo, pelos sucessivos escombros da modernidade que despencam freneticamente um sobre o outro. Não param em pé. Uma canção que já nem lembramos e, de repente, nos resgata para a vida mais pura. É um banho de cachoeira na alma. É um bom desejo a ser compartilhado para 2017.



Nada é tão ruim que não possa piorar. Pode ser, pode não ser. 2016 deixou lições. Mas estamos na luta para melhorar. Que nos inspire e nos empurre o som de uma velha canção.

Um ótimo 2017 a todos.