26/12/2016 | 10h45

Para iniciar a semana com o pé direito, o Mississippi Delta Blues Bar (Coronel Flores, 810), em Caxias, promove, nesta segunda-feira, às 21h, show com a banda The Cotton Pickers.

A entrada custa R$ 12. Informações pelo telefone (54) 3028.6149.