Embalados pela era do ouro do rock, a banda Top Rocks irá se apresentar, nesta quarta-feira, às 21h30min, no Mississippi Delta Blues Bar (Coronel Flores, 810), em Caxias.

Os músicos trazem para o repertório, canções de artistas que se destacaram dos anos de 1950 e 1960, como Elvis Presley e The Beatles. A entrada para o show custa R$ 18.