Armandinho se apresenta em Caxias em março

Música 25/12/2016 | 16h53 Atualizada em

O repertório do show contará com o novo sucesso do músico Foto: Rafael Moreira / Divulgação

A nova data para o show do Armandinho em Caxias está marcada para dia 10 de março de 2017. A apresentação terá início às 23h30min, na All Need Master Hall (Castelnovo, 13.351). O repertório do show contará com o novo sucesso do músico, Joia Rara.

O valor dos ingressos varia de R$ 60 (pista, 1º lote) a R$ 100 (front vip, 1º lote), à venda na rede de Lojas Trópico de Caxias do Sul (shopping Iguatemi e Shopping São Pelegrino) ou pelo site www.blueticket.com.br. Estudantes e idosos têm direito a meia entrada.