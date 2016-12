3por4: X Music abre suas portas no Réveillon de Xangri-lá e anuncia programação para a temporada

Música 29/12/2016 | 15h30 Atualizada em

Dupla Constantinne será atração do Réveillon de Xangri-lá

Dupla Constantinne será atração do Réveillon de Xangri-lá

O DJ espanhol Abel Ramos, a dupla Constantinne (foto), Vinne, Vice Society e warm up de Vanessa Nagel são as atrações do Réveillon que inaugura a X Music, endereço que pretende ser point para os veranistas de Xangri-lá e arredores.

No pique da house music, com queima de fogos e performances artísticas, o lugar tem espaço para 2.500 pessoas e já anuncia para janeiro a Carpe Vita Blanc Celebration. No Carnaval, dia 26 de fevereiro, tem Carpe Vita Beach Boutique trazendo o DJ francês Norman Doray.