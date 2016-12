3por4: Sara Oss e Carol Milani participam de editorial

Moda 23/12/2016 | 14h30 Atualizada em

E se ao contrário do Bom Velhinho descesse pela sua chaminé uma dessas Noelas?! Sara Oss e Carol Milani, da Cast One Models, entraram no clima natalino em mais um editorial Sexy Girls, do blog Mandando Bem. O make é de Heloisa de Lucena.