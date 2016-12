3por4: Sala de Fotografia lança revista virtual temas sobre arte e criação de imagens

Artes 21/12/2016 | 10h03 Atualizada em

Conteúdos artísticos e com enfoque na fotografia são o viés editorial da revista virtual que Sala de Fotografia oferece para os leitores atentos. O lançamento foi semana passada, mas a leitura não tem dia ou hora. Nesta primeira edição, há textos com análises de festivais de fotografia que a escola participou, críticas sobre o aclamado filme Boi Neon, do pernambucano Gabriel Mascaro, e registros sobre exposições de arte que integrantes da Sala visitaram em São Paulo.

Todas linguagens que contribuem para a formação do olhar, além de muito material fotográfico. A publicação é coordenada por Liliane Giordano e Sabrina Didoné. Para ler clique aqui.