Literatura 23/12/2016 | 15h31 Atualizada em

O livro sai pela BookStart e tem venda on line

O livro sai pela BookStart e tem venda on line Foto: Divulgação / 0

Paulo Ribeiro coloca o advérbio quase ao dizer que o seu novo livro Bonjeanas é sua despedida de Bom Jesus como tema de sua literatura. Encerra uma trilogia na qual os personagens do cotidiano de sua Bonja atravessam suas crônicas no que ele chama de jornalismo-literário. O livro sai pela BookStart e tem venda on line: http://livraria.bookstart.com.br/bonjeanas.