3por4: Paralela promove festa de Réveillon nesta sexta, em Caxias

Réveillon na sexta-feira? Sim, na Paralela, antecipando aquele chalalá da Simone e antevendo as boas energias que se deseja para 2017 ao som de funk rock, rap soul, groove e variações sonoras nas atrações do palco, que terá a Dr. Hank e a Dones Primata. Caramuru e Julião, pernambucanos que tocam com Tagore, também darão o toque forrozeiro da parada.

Depois, vem ainda o Serração 2017, baile funk da virada, com os DJs Sandra Rosa, Steve Castellano e Moximilian. Para a larica, tem pizzas Dustio e Chrpn. E o convite gráfico classudo é esse aí acima, do Leo Lucena. Tudo começa as 16h e segue até a chegada do Papai Noel. Quem for de branco ou dourado ganha desconto na entrada.