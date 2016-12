3por4: Mostra Cinema de Verão terá cinema dos anos 1960 em janeiro em Caxias

Cinema 28/12/2016 | 13h30 Atualizada em

Na contagem regressiva para 2017, eis uma boa atração para as noites de janeiro. Dia 16, na Praça Dante Alighieri, às 20h30min, o clássico O Pagador de Promessas abre a programação da mostra Cinema de Verão 2017.O filme de Anselmo Duarte se insere no painel sobre o cinema politizado dos anos 1960, seguindo a curadoria concebida pelo produtor Robinson Cabral para educação de repertório, ocupar espaços públicos com cultura e promover a descentralização da arte.

Assim, serão armadas projeções também no Largo da Estação, Ana Rech, Desvio Rizzo, Galópolis e Forqueta, além de exibições na Sala Ulysses Geremia e na Biblioteca Parque Largo da Estação.

A seleção de filmes é pra lá de bacana e inclui 2001 Uma Odisseia no Espaço (abaixo), Deus e o Diabo na Terra do Sol, Os Reis do Iê-Iê-Iê-The Beatles, Deu a Louca No Mundo, Os Pássaros (acima), Sem Destino e O Planeta dos Macacos, dentre outros. O projeto é desenvolvido com recursos da LIC Municipal e apoio cultural Fátima Saúde e Focco Informática.



