3por4: Grife caxiense Doralice lança coleção intitulada A Flora de Aurora

Moda 26/12/2016 | 16h00 Atualizada em

Frescor, delicadeza e uma reverência à alegria de viver as coisas simples perpassam a coleção A Flora de Aurora, proposta da marca caxiense Doralice para a temporada de sol. A grife, cujo nome deriva da canção de Dorival Caymmi, criou uma seleção de peças cheias de estampas criadas com aquarelas com temas florais, bichinhos e outras referências lúdicas, retrôs e românticas.

Leia também:

Espetáculo "Per Sempre Tchê" será apresentado nesta segunda e terça, em Bento Gonçalves

Exposições podem ser conferidas no shopping Prataviera até o dia 31

Banda The Cotton Pickers fará show nesta segunda, em Caxias



Dentre as roupas, a aposta principal da grife são os vestidos. Mas há também propostas como esta da foto acima. A marca vende através do site www.doralicestore.com.br.