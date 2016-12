Moda 21/12/2016 | 11h02 Atualizada em

Dentre as várias opções que a coleção de alto verão da grife Carmen Steffens, do Shopping Iguatemi, eis um look beatchwear cujas peças para praia ou piscina têm estampas florais, gráficas e animal print. Toda a coleção busca referência nos anos 1970 e no tropicalismo cubano.