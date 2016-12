3por4: Exposição "Refazenda" pode ser conferida até o dia 14 de janeiro, em Caxias

Artes 26/12/2016 | 15h30 Atualizada em

A mostra se torna um panorama da produção do artista

A mostra se torna um panorama da produção do artista Foto: Reprodução / Divulgação

Aproveitando que a cidade está mais vazia, dá para conferir algumas opções culturais em Caxias. Uma delas é a exposição Refazenda, do artista plástico Nestor Jr, em cartaz na Galeria Municipal de Arte de Caxias do Sul.

Reunindo trabalhos de diferentes técnicas como gravuras, pinturas com acrílica, guache, aquarela e desenhos com alegorias eróticas e multicoloridas, a mostra se torna um panorama da produção do artista, que tem projetado seu nome na cena das artes plásticas nacionais e também internacionais. Para visitar até 14 de janeiro.