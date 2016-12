3por4: Escritora caxiense Suzy Hekamiah produz game que teve lançamento no México

Games 29/12/2016 | 12h30 Atualizada em

A caxiense Suzy Hekamiah acaba de lançar a demo do primeiro trabalho de sua equipe de desenvolvedores baseados no México

As imagens dão ideia do game Escape System, concebido pela escritora e criadora de games caxiense Suzy Hekamiah, que a acaba de lançar a demo do primeiro trabalho de sua equipe de desenvolvedores baseados no México.

O lançamento ocorreu em novembro na Gamacon, a maior feira de games e cultura pop em Mexicali, Baja Califórnia. O jogo narra a história de um caçador de recompensas pelo espaço. O jogador precisa percorrer nove planetas/fases, lutar contra inimigos da flora e fauna, colecionar os tesouros e acumular pontos.

O jogo narra a história de um caçador de recompensas pelo espaço Foto: Reprodução / Divulgação

A demo do game demorou um ano para ficar pronta e o game final, para PC, ficará pronto em 2017.

Além de Suzy, que é roteirista, produtora e diretora, a equipe é formada por Elton Petruz (ilustrador e animador), Fabricio Alencar (game designer), Tácito Batista (programador) e Thalis Alves (roteirista). A trilha sonora é do mexicano Ernesto Bringas Caire.