3por4: Depois de temporada ao ar livre em Bento, espetáculo "Per Sempre Tchê" irá ao Theatro São Pedro, em Porto Alegre

Com sua última apresentação realizada terça-feira na Rua Coberta, junto ao Dall¿Onder Grande Hotel, em Bento Gonçalves, o espetáculo cênico-musical Per Sempre Tchê – A Poética de uma Saga demonstrou o fôlego de dois projetos muito caros mantidos pelo Instituto Tarcísio Michelon, a Orquestra Filarmônica e o Coro Jovem. A montagem também trouxe a linguagem da dança para contar a chegada dos imigrantes italianos em Bento Gonçalves.

A primeira temporada foi realizada em agosto, junto às dependências do hotel e, para as festas de fim de ano, ganhou adaptação ao ar livre. Apesar de ser a mesma obra, os organizadores afirmam que os resultados são bem distintos.

Mas há que se saudar a vontade de investir numa produção dessa envergadura, com mais de cem artistas em cena, que busca também a formação de público e, sobretudo, dinamiza a cena cultural de Bento e região, afirmando a potência de seus artistas e de projetos que investem neles.

Produzido com recursos captados através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, a novidade ainda melhor é que Per Sempre Tchê deve ocupar o Theatro São Pedro, em Porto Alegre, depois do mês de maio.