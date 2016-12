3por4: Banda Hard Breakers fecha 2016 com novo disco

Música 26/12/2016 | 15h01 Atualizada em

CD "In The Dead Of The Night" foi lançado no fim de novembro e saiu pela Megahard Records Foto: Filipe Mello / Divulgação

O ano que está terminando foi bem bacana para a banda Hard Breakers. A formação caxiense fecha 2016 com disco lançado e contrato com gravadora. O CD In The Dead Of The Night foi lançado no fim de novembro e saiu pela Megahard Records. A mixagem e masterização é de Jonas Godoy e Arthur Appel, vocalista e guitarrista da banda. Completam o grupo Aaron Alves (guitarra), Rodrigo Marenna (baixo) e Ricardo Machado (bateria).

Todos também se dividem nos vocais para mostrar um com um heavy/hard rock que se anuncia intimidador e pesado, afirmando identidade. Este é o terceiro trabalho de estúdio da Hard Breakers, que tem como referências Skid Row, Kiss, Motley Crue, Sixx Am e Whitesnake e compõem faixas com mensagens de otimismo e superação falando de relações humanas, desejo, universo noir e a dicotomia entre o bem e o mal.