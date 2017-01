Cinema 31/01/2017 | 08h00 Atualizada em

Exibição do filme faz parte da programação da Vindima de Garibaldi

A primeira edição do Wine Movie Peterlongo em 2017 será na sexta-feira, com a exibição do filme O Fabuloso Destino de Amelie Poulain, a partir das 20h, na Vinícola Peterlongo (Manoel Peterlongo Filho, 216), em Garibaldi.

O cinema a céu aberto faz parte da programação da vindima do município. O projeto é limitado a 120 pessoas. Ingressos antecipados custam R$ 30, à venda no local. Na hora, R$ 40. Em caso de chuva, o evento será cancelado.