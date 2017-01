Exposições podem ser conferidas em Caxias 

Artes 30/01/2017 | 10h31 Atualizada em

As imagens da mostra "Conectar"trazem uma ideia de conexão entre pintura a óleo, colagem e desenho Foto: Bruno Eder / Divulgação

* Conectar, de Bruno Eder, Nicole Martinato e Vitor Hugo Dell Osbel, pode ser vista até amanhã, no shopping San Pelegrino, das 10h às 22h.

* A exposição Bienal Foto Preto e Branco, do Clube do Fotógrafo de Caxias do Sul, está aberta até 25 de fevereiro, na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim, na Casa da Cultura (Dr. Montaury, 1.333), de segunda a sexta, das 8h30min às 18h, e aos sábados, das 10h às 16h.

* O Sesc (Moreira César, 2.462), sedia até 18 de fevereiro a mostra Inércia, que pode ser conferida de segunda a sexta, das 8h às 20h, e aos sábados, das 9h às 14h.